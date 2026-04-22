В Таганроге капремонт двух котельных планируют завершить до конца июля

По данным властей, управляющие организации и учреждения соцсферы уже подготовили планы по подготовке к зиме и согласовали их с теплоснабжающими организациями. Прошлый отопительный сезон 2025−2026 годов выявил ряд проблем в работе коммунальных служб, отметила глава. Среди наиболее острых — аварии на котельных и участках теплотрасс. В связи с этим в подготовке к сезону 2026−2027 основной акцент сделан на капитальные мероприятия там, где риски повторения внештатных ситуаций наиболее высоки.