На депутата заксобрания Красноярского края Алексея Бойкова завели дело за отмывание денег

Во время расследования уголовного дела по факту хищения имущества ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» выявлен новый эпизод преступной деятельности депутата заксобрания Красноярского края Алексея Бойкова и руководителя компании «Медоед» Кирилла Долгополова, информирует Следственный комитет РФ.
На них завели ещё одно уголовное дело, только теперь за отмывание денег.
Ранее было установлено, что депутат и предприниматель под видом организации ведения пчеловодства на арендуемых землях вблизи дер. Кузнецово Сосновоборского округа организовали майнинговую ферму. Состояла она из более 890 единиц майнингового оборудования.
с апреля 2024 по май 2025 года они подключили к трансформаторной подстанции ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» технику для преобразования электроэнергии. При этом договор на энергоснабжение они не заключали.
Всего они похитили свыше 40 млн кВт электроэнергии на более чем 300 млн руб.
Во время следствия было установлено что, добытые биткоины аккумулировалась на аккаунте криптовалютной биржи. Для придания правомерного вида владению средствами и их обналичивания злоумышленники перевели их на расчётные счета директора компании и других людей, которые не знали о преступлении. Всего соучастники легализовали более 12 млн руб.
Директор «Медоеда» задержан. Его отправили в СИЗО. Депутат же объявлен в международный розыск. Он в сентябре прошлого года скрылся за пределами России.