Сергей Кравчук пригласил всех хабаровчан выйти на общегородской субботник

«25 апреля Хабаровск и Хабаровский край присоединятся к Всероссийскому субботнику. Давайте вместе наведем чистоту в краевой столице накануне майских праздников. Субботник — это не просто уборка территории, это проявление нашей общей ответственности за город, в котором мы живем. Призываю руководителей предприятий, организаций, учебных заведений, а также всех неравнодушных жителей города организовать уборку прилегающих территорий, парков, скверов и дворов. Помните, что чистота и уют нашего города во многом зависят от каждого из нас и нашей активной позиции», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.