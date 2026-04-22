Сергей Кравчук пригласил всех хабаровчан выйти на общегородской субботник

Мэр Хабаровска призвал горожан присоединиться к Всероссийскому субботнику. Работники муниципалитета, учреждений и предприятий выйдут на работу широким фронтом, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Планируется привести в порядок 14 площадей и скверов, около 4,4 тысяч кв.м. газонов, 15 бесхозных и 1250 дворовых территорий, ликвидировать 14 стихийных свалок. Для сбора и вывоза мусора будет задействовано более 100 единиц техники.
Мэр города Сергей Кравчук отметил, что с начала апреля в Хабаровске еженедельно проходят санитарные пятницы, в которых уже приняли участие более 10 тысяч человек. Он также пригласил всех жителей присоединиться к Всероссийскому субботнику 25 апреля и вместе подготовить город к майским праздникам.
«25 апреля Хабаровск и Хабаровский край присоединятся к Всероссийскому субботнику. Давайте вместе наведем чистоту в краевой столице накануне майских праздников. Субботник — это не просто уборка территории, это проявление нашей общей ответственности за город, в котором мы живем. Призываю руководителей предприятий, организаций, учебных заведений, а также всех неравнодушных жителей города организовать уборку прилегающих территорий, парков, скверов и дворов. Помните, что чистота и уют нашего города во многом зависят от каждого из нас и нашей активной позиции», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в краевом центре прошло совещание, посвященное вопросам организации мероприятий в рамках двухмесячника по санитарной уборке и благоустройству города. Сергей Кравчук поручил обеспечить бесперебойный вывоз мусора на МПС «Северная».