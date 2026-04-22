«Пиротехническое шоу и концерты»: в Зеленоградске в выходные отпразднуют открытие курортного сезона

Мероприятия организуют 25 и 26 апреля.

В выходные в Зеленоградске отметят открытие курортного сезона. Праздничные мероприятия организуют 25 и 26 апреля. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

В городе организуют концерты, мастер-классы и спортивные турниры. Гости и жители города смогут поучаствовать в интерактивных играх и увидеть пиротехническое шоу.

Программа открытия курортного сезона.

25 апреля, суббота.

Городская площадь, 11:00−15:00:

Концертно-развлекательная программа; Творческие мастер-классы; Интерактивы.

Площадь «Роза ветров», 15:00−20:00:

Церемония открытия курортного сезона; Выступления кавер-групп, учеников школы танца и вокальной студии; Пиротехническое шоу.

26 апреля, воскресенье.

Волейбольные корты «Сковородка» в городском парке, 11:00 — турнир по пляжному волейболу; Спортивная площадка «Вектор» на Тургенева, 11:00 — турнир по баскетболу 3×3; Спортивная площадка «Песчанка» на улице Крылова, 11:00 — турнир по футболу.