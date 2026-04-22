В Москве стартовала акция «Георгиевская ленточка».

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев дал старт акции «Георгиевская ленточка» в Москве.
«Сама акция именно в таком формате родилась в стенах нашего агентства РИА Новости в 2005 году. Конкретно ее придумала Наташа Лосева, наша коллега. Она стала продолжением проекта по сохранению архива Совинформбюро, а Совинформбюро — это наш генетический корень», — сказал он на пресс-конференции в здании медиагруппы.
По его словам, за время своего существования акция стала народной традицией, символом мужества и радости. Бойцы СВО с гордостью носят георгиевскую ленточку, так как она вселяет в них веру в победу и является важной точкой опоры, добавил Киселев.
В этом году акция традиционно стартует у здания «России сегодня» на Зубовском бульваре, 4. В ней участвуют тысячи волонтеров Победы. Проводится она при информационной поддержке медиагруппы.
Георгиевская лента олицетворяет память о героических подвигах русских солдат в Великой Отечественной войне, а также о доблести всех поколений защитников Родины. В 2022 году Владимир Путин законодательно закрепил ее статус как одного из символов воинской славы.