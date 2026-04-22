Кто стал чемпионом Волгоградской области по шахматам?

Золотые медали получают разделившие 1−2 места Андрей Бравославский (Волгоград) и Владимир Персиянов (Волжский), набравшие по 14 очков из 15 возможных. Бронза у волгоградца Александра Ганнова — 10 очков.
Среди ветеранов лучший результат показал Виктор Анисимов (Волгоград) — 7,5 очка. Все они награждаются медалями и дипломами редакции «АиФ»-НП". Поздравляем!
Также хорошие, но чуть более скромные результаты показали Г. Калмыков, В. Беленов, К. Кириллов (все — Волгоград). А вот у постоянного участника наших баталий из далёкого Якутска Г. Попова — 11 очков.
Благодарим всех за участие в турнире и приглашаем сверить ответы.
№ 1. B. Formanek, 1951 г. 1.Сс1! (1 очко); № 2. В. Филимонихин, 1969 г. 1.Кс2! (0,5) угроза 2.Фе8+ (0,5) 1… Лсс6 2.Лd6 1… Лас6 2.Фс4 1… Кр:d5 2.Фb3+ 1… Лg6 2.Фd7 1… Л:с2 2.Ф:с2 1… Л:h6 2.Фd7 по 0,5 за вариант (всего 4 очка); № 3. A. Avni, 2018 г. 1.Ке6 (1) Л: с4 2.f6 Крg8 3.Kd4! (1) f1Ф 4.С:f1 e2 5.С:е2 g2 6.Кр:с4 (1) g1Ф 7.Крb4!! (2) Крf7 (7…Фb1+ 8.Крс5!(1) 7… Ф:d4+ 8.Cc4+ (1) 7… Фg6 8.Cc4+ Крh7 9.Kf5 (1) +/-) 8.Сс4+ Кр: f6 9.g8Ф Ф: d4 10.Фh8+ и 11.Ф:d4 (1) +/- (1…е2 2.Кр:е2 Л: с4 3.f6 Ле4+ 4.Крd2! (1) Крg8 5.f7+ Кр: f7 6.Kg5+ +/-) — всего за этюд 10 очков.
Новость с международной арены: на Кипре завершились турниры претендентов на мировую шахматную корону.
Итоги такие: у мужчин победил Жавохир Синдаров, набрав 10 очков из 14 возможных. На 1,5 очка отстал Аниш Гири. А вот фаворит турнира Фабиано Каруана стал лишь третьим, набрав 7,5 очков. К сожалению, наш Андрей Есипенко — лишь восьмой с 4,5 очками.
А вот у женщин борьба за первое место шла до последней минуты последнего тура. В итоге победила Вайшали Рамешбабу — 8,5 очков. Александра Горячкина, несмотря на бурный финиш (две победы в последних двух турах), поделила 3−4 места, отстав от победительницы на одно очко. Ещё одна россиянка Екатерина Лагно, проиграв в последнем туре победительнице турнира, лишь шестая (6,5 очков).
Подводя итоги турнира, специалисты сходятся во мнении, что, несмотря на огромный опыт, нашим девушкам надо что-то менять в плане подготовки к столь представительным турнирам. Ну, а мы, несмотря на разочарования, будем продолжать верить в наших шахматистов.
Возвращаясь к нашему региону, сегодня завершаем традиционный шахматный конкурс.
Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Срок присылки решений — 30 дней. Успеха!