Быстрый мобильный интернет появился в двух СНТ в Нижнем Новгороде

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, современная дача давно перестала быть только местом для отдыха и огородных работ и все чаще становится полноценной средой для жизни и работы. По его словам, цифровизация загородной жизни является одним из ключевых приоритетов компании в регионе. Он подчеркнул, что спрос на качественный интернет в дачных поселках растет, поскольку жители работают удалённо, дети учатся онлайн, а владельцы участков используют смартфоны для контроля безопасности и коммуникаций.