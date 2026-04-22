Быстрый мобильный интернет появился в двух СНТ в Нижнем Новгороде

Высокоскоростной интернет появился еще в двух садовых товариществах в Нижнем Новгороде. В преддверии нового дачного сезона компания МТС установила телеком-оборудование LTE в районе СНТ «Факел» и «Мыза».
После запуска новой базовой станции сети высокоскоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь стали доступны более чем для 500 дачных участков. Теперь садоводы могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами.
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, современная дача давно перестала быть только местом для отдыха и огородных работ и все чаще становится полноценной средой для жизни и работы. По его словам, цифровизация загородной жизни является одним из ключевых приоритетов компании в регионе. Он подчеркнул, что спрос на качественный интернет в дачных поселках растет, поскольку жители работают удалённо, дети учатся онлайн, а владельцы участков используют смартфоны для контроля безопасности и коммуникаций.
В марте компания также обеспечила стабильной связью более тысячи дачных участков в восьми СНТ Нижнего Новгорода.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мобильный интернет ускорился в литературном сердце Нижегородской области.