Музей истории Невеля в Псковской области получил новое оборудование

В учреждение закупили в том числе стенды и информационные стойки.

Новое оборудование поступило в музей истории города Невеля в Псковской области. Его закупили при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Учреждение получило ролл-апы, мобильные стенды и информационные стойки, а также подвесные системы для оформления картинных и фотогалерей. В новом зале флигеля установлена мобильная 75‑дюймовая сенсорная панель для проведения лекций, показа роликов и интерактивных программ. Устройство можно подключить к интернету или внешним носителям.

В зале военной экспозиции и во флигеле теперь стоят профессиональные осушители воздуха и термогигрометры. Они позволяют точно отслеживать температурно‑влажностный режим в залах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.