В Балаклаве отремонтировали проезд от улицы Жукова до Новикова

Специалисты обновили участок длиной почти 200 метров.

Проезд от улицы Василия Жукова до Новикова в городе Балаклаве отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

На участке длиной почти 200 м специалисты уложили новое основание из щебеночно-песчаной смеси, два слоя асфальта и укрепили обочины для предотвращения разрушения кромки проезжей части. Не так давно на пересечении с этим проездом был завершен ремонт улицы Скальной. Также в Балаклаве в этом году планируют обновить улицы Наклонную и Утреннюю.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.