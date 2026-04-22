В Балаклаве отремонтировали проезд от улицы Жукова до Новикова

На участке длиной почти 200 м специалисты уложили новое основание из щебеночно-песчаной смеси, два слоя асфальта и укрепили обочины для предотвращения разрушения кромки проезжей части. Не так давно на пересечении с этим проездом был завершен ремонт улицы Скальной. Также в Балаклаве в этом году планируют обновить улицы Наклонную и Утреннюю.