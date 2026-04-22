В Балаклаве отремонтировали проезд от улицы Жукова до Новикова

Проезд от улицы Василия Жукова до Новикова в городе Балаклаве отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
На участке длиной почти 200 м специалисты уложили новое основание из щебеночно-песчаной смеси, два слоя асфальта и укрепили обочины для предотвращения разрушения кромки проезжей части. Не так давно на пересечении с этим проездом был завершен ремонт улицы Скальной. Также в Балаклаве в этом году планируют обновить улицы Наклонную и Утреннюю.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.