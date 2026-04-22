Ссадины нашли на лицах погибших красноярцев в горах Бурятии

Следственный комитет Бурятии продолжает расследование уголовного дела о трагедии на пике Мунку-Сардык, где погибли трое жителей Красноярска.
Напомним, что по подозрению в совершении преступления задержаны трое: директор красноярской турфирмы, её заместитель и гид-инструктор. Все они организовали злополучный поход и сами участвовали в восхождении.
По версии следствия, 18 апреля группа из 15 человек прибыла в посёлок Монды и выдвинулась из базового лагеря к вершине. 20 апреля туристы достигли пика и начали спуск, объединившись в связки. Последняя тройка — две женщины и мужчина — отстала и не вернулась в лагерь. Остальные участники поднялись на поиски и нашли тела на склоне. У погибших женщин на лицах обнаружили обширные ссадины — вероятно, от камнепада или падения с высоты. Точную причину смерти установят судебно-медицинские экспертизы.
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения для задержанных. Следственные действия продолжаются.
