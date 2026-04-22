Средняя скорость нижегородских трамваев вырастет в 1,5 раза

Нижний Новгород уже получил 144 односекционных трамвая «МиНин», ожидается поставка еще 26 трехсекционных. В рамках модернизации в городе будет реконструировано более 149 км трамвайных путей и 15 тяговых подстанций. На данный момент работы уже выполнены на 107 км одиночного пути.