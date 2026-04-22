Средняя скорость нижегородских трамваев вырастет в 1,5 раза

Средняя эксплуатационная скорость нижегородских трамваев вырастет в полтора раза после завершения комплексной модернизации трамвайной сети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в телеграм-канале.
Нижний Новгород уже получил 144 односекционных трамвая «МиНин», ожидается поставка еще 26 трехсекционных. В рамках модернизации в городе будет реконструировано более 149 км трамвайных путей и 15 тяговых подстанций. На данный момент работы уже выполнены на 107 км одиночного пути.
Власти ожидают двукратный рост пассажиропотока после завершения масштабной модернизации.
«Благодаря новым технологиям строительства трамвайных путей нам также удастся заметно снизить шум и вибрационные нагрузки на здания в историческом центре Нижнего Новгорода», — отметил Глеб Никитин.
Напомним, ремонт трамвайных путей начнут на перекрестке Ванеева и Сусловой 25 апреля.