В Калининграде с поезда сняли 11-летнего зацепера, ученика одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба калининградской транспортной полиции.
Сообщение в МВД поступило от работников железнодорожной станции, которые заметили мальчика в межвагонном пространстве проходящего грузового поезда.
Позже выяснилось, что ребенок забрался между вагонов состава в районе станции Калининград-Сортировочный. Проехать успел около 50 метров.
Мальчишку доставили в отдел полиции, туда же вызвали родителей. Они получили административный протокол.
