Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде с поезда сняли 11-летнего зацепера

Мальчишка успел проехать 50 метров и был замечен.

В Калининграде с поезда сняли 11-летнего зацепера, ученика одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба калининградской транспортной полиции.

Сообщение в МВД поступило от работников железнодорожной станции, которые заметили мальчика в межвагонном пространстве проходящего грузового поезда.

Позже выяснилось, что ребенок забрался между вагонов состава в районе станции Калининград-Сортировочный. Проехать успел около 50 метров.

Мальчишку доставили в отдел полиции, туда же вызвали родителей. Они получили административный протокол.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше