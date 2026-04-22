Пляж в воронежских Семилуках благоустроит местный подрядчик за 127 млн

Концепция благоустройства центрального пляжа в Семилуках стала одним из победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого подвели в августе 2025 года. Он проводится с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». К участию допускаются города с населением до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Средний размер федерального гранта для победителей составляет от 60 до 100 млн руб.