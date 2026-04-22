216 нижегородцев признаны победителями регионального этапа Всероссийского чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

Лучшие из лучших определены по 45 различным компетенциям.

216 нижегородцев признаны победителями регионального этапа Всероссийского чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными особенностями здоровья «Абилимпикс» (12+). Лучшие из лучших определены по 45 различным компетенциям. Победителям вручили дипломы, медали и ценные подарки от партнеров чемпионата.

Напомним, чемпионат проводится Президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Минпросвещения России. Состязание включено в федеральный проект «Профессионалитет», который является частью национального проекта «Молодежь и дети».

«Региональный этап чемпионата “Абилимпикс” вновь объединяет тысячи конкурсантов из всех субъектов Российской Федерации. Школьники, студенты и специалисты показали высокий уровень подготовки и получили шанс продолжить участие в соревнованиях в финале. Такой масштаб говорит о том, что движение востребовано и динамично развивается. Отдельно благодарю наставников, которые вкладывают душу в участников. Движение “Абилимпикс” дает возможность каждому молодому человеку найти свой путь в профессии, стать частью сообщества профессионалов и быть уверенным в своем будущем. И мы продолжим поддерживать его мероприятия», — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В Нижегородской области соревновательная программа проходила для трех категорий участников с инвалидностью и ОВЗ, а именно: для школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан. Наиболее востребованными компетенциями стали «Декоративно-прикладное искусство» («Городецкая роспись»), «Швея», «Фотограф», «Вязание крючком», «Сборка — разборка электронного оборудования».

«Участие в “Абилимпиксе” дает мощный толчок к развитию для каждого, будь то школьник, делающий первые шаги в профессии, студент, оттачивающий мастерство, или уже работающий специалист, стремящийся к новым вершинам. В этом году на региональном чемпионате был установлен абсолютный рекорд: более 500 участников, и каждый из них выложился на максимум, продемонстрировав большую волю к победе и высочайший профессионализм. 32 участника, занявшие первые места по 19 компетенциям, представят нашу область на отборочном, межрегиональном этапе чемпионата. Вся команда организаторов и болельщиков будет горячо поддерживать наших конкурсантов», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Задания регионального этапа были максимально приближены к реальным производственным условиям. Организаторы стремились смоделировать задачи, с которыми специалисты сталкиваются на предприятиях, чтобы участники могли проявить себя не в теории, а на практике. Такой подход позволяет не только объективно оценить уровень подготовки конкурсантов, но и служит для них отличной возможностью «примерить» на себя будущую профессию, понять ожидания индустрии и получить бесценный опыт, который станет весомым преимуществом при трудоустройстве.

«Очень понравилась атмосфера: приятно, что нас всегда поддерживают волонтеры. Я очень ждала фестиваля “Абилимпикс”, потому что он у меня ассоциируется только с приятными воспоминаниями и новыми знакомствами. На финал Национального чемпионата я не поеду, но это все равно огромный опыт и радость от победы!» — поделилась Анна Седова, студентка Нижегородского Губернского колледжа.

Отборочный межрегиональный этап состоится в конце мая. Нижегородцы поборются за право участвовать в финале чемпионата «Абилимпикс» в октябре в Москве.

Напомним национальный проект «Молодёжь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Всё лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».