216 нижегородцев признаны победителями регионального этапа Всероссийского чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

«Участие в “Абилимпиксе” дает мощный толчок к развитию для каждого, будь то школьник, делающий первые шаги в профессии, студент, оттачивающий мастерство, или уже работающий специалист, стремящийся к новым вершинам. В этом году на региональном чемпионате был установлен абсолютный рекорд: более 500 участников, и каждый из них выложился на максимум, продемонстрировав большую волю к победе и высочайший профессионализм. 32 участника, занявшие первые места по 19 компетенциям, представят нашу область на отборочном, межрегиональном этапе чемпионата. Вся команда организаторов и болельщиков будет горячо поддерживать наших конкурсантов», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.