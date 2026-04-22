Поголовье скота значительно сократилось в Воронежской области

По подсчетам аналитиков, за первый квартал 2026 года скота и птицы на убой в регионе произвели 148,4 тыс. т в живой массе. Молока произведено 232,1 тыс. т, яиц — 258,5 млн штук. По сравнению с первым кварталом 2025-го производство яиц увеличилось на 32,3%, мяса — на 3,6%, молока — на 2,8%.