Воронежцам показали, как будет выглядеть памятная доска Юрию Хою

Знак собираются повесить на дом, где жил музыкант.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как будет выглядеть информационная доска в честь Юрия Хоя. Эскизом памятной таблички, которая появится на доме на улице Циолковского, где жил известный музыкант, поделился мэр Воронежа Сергей Петрин.

Копья об увековечивании памяти лидера культовой воронежской панк-группы «Сектор Газа» ломаются уже не один десяток лет. Поклонники просят установить памятник, культурная общественность сопротивляется под предлогом, что песни Юрия Клинских с элементами похабщины, нецензурной лексики, что плохо скажется на воспитании неокрепших умов. Пока нашли вариант установки доски на доме. В конце 2024-го были планы обустроить на Левом берегу сквер с тематическим общественным пространством, посвященным воронежскому року, в том числе с объектом, увековечивающим память группы «Сектор Газа».

— Эскиз сквера тоже разрабатываем и покажем, как только он будет завершен. Планируем благоустроить территорию недалеко от могилы Юрия Клинских. Там же может быть размещен и арт-объект в память о музыканте, — сообщил Сергей Петрин.

