Редкий бриллиант стоимостью 56 млн рублей показали в Петербурге

Особое внимание коллекционеров привлекли два лота. Первый — бриллиант огранки «кушон» насыщенного розового цвета категории Vivid Pink весом 1,07 карата. Камни такого оттенка встречаются в природе исключительно редко. Второй уникальный экспонат — пятикаратный кушон насыщенного желтого цвета Vivid Yellow стоимостью более 20 млн рублей. Оба бриллианта демонстрируются публике впервые.