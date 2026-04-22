Под Красноярском у собственника изъяли 10,8 гектара заброшенной земли

Под Красноярском у собственника через суд изъяли заброшенный сельхозучасток площадью 10,8 гектара. В краевом Россельхознадзоре сообщили, что земля не использовалась более трех лет — нарушения спецалситы наблюдали с 2022 года.
Собственнику неоднократно выносили предостережения, но он их игнорировал. Затем последовала внеплановая проверка, предпринимателя привлекли к административной ответственности, однако участок оставался заброшенным.
В итоге сотрудники ведомства передали материалы в краевое Агентство по управлению госимуществом, которое обратилось в суд с иском об изъятии.
Теперь участок будет продан с публичных торгов.
