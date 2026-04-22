Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском у собственника изъяли 10,8 гектара заброшенной земли

По решению суда в Красноярском крае у предпринимателя изъято почти 11 га сельскохозяйственных земель.

Источник: Комсомольская правда

Под Красноярском у собственника через суд изъяли заброшенный сельхозучасток площадью 10,8 гектара. В краевом Россельхознадзоре сообщили, что земля не использовалась более трех лет — нарушения спецалситы наблюдали с 2022 года.

Собственнику неоднократно выносили предостережения, но он их игнорировал. Затем последовала внеплановая проверка, предпринимателя привлекли к административной ответственности, однако участок оставался заброшенным.

В итоге сотрудники ведомства передали материалы в краевое Агентство по управлению госимуществом, которое обратилось в суд с иском об изъятии.

Теперь участок будет продан с публичных торгов.

Тем временем суд Ставрополья, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», признал гражданство РФ детей, рожденных россиянами в Сирии.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше