Опасный шашлык: эксперт Спеценко рассказала, как не отравиться на пикнике

Шашлык безопасен только когда он хорошо прожарен. Главный признак готовности — при проколе из мяса вытекает прозрачный сок, а волокна легко разделяются. Если сок розовый — термическая обработка недостаточна. Особенно это касается курицы: розовый цвет на косточке говорит об опасной недожарке, — пишет «Лента.ru».