Опасный шашлык: эксперт Спеценко рассказала, как не отравиться на пикнике

Волгоградцам, которые планируют жарить шашлык на природе, стоит прислушаться к рекомендациям эксперта Роскачества Елены Спеценко.
Шашлык безопасен только когда он хорошо прожарен. Главный признак готовности — при проколе из мяса вытекает прозрачный сок, а волокна легко разделяются. Если сок розовый — термическая обработка недостаточна. Особенно это касается курицы: розовый цвет на косточке говорит об опасной недожарке, — пишет «Лента.ru».
Розовый цвет мяса — не показатель безопасности. Сальмонелла погибает только при 75 градусах внутри куска. Перед поездкой на природу мясо нужно везти в термосумке с аккумуляторами холода. Маринованное сырое мясо нельзя хранить при комнатной температуре дольше 2 часов.
Мыть мясо перед жаркой стоит осторожно: вода с поверхности может разбрызгиваться на метр вокруг и переносить бактерии на раковину и соседние продукты. Лучше промокнуть куски бумажными полотенцами и сразу выбросить их. Для нарезки сырого мяса используйте отдельную доску и нож.
Готовый шашлык не стоит оставлять на столе дольше 2 часов, а при жаре выше +25 градусов — дольше 1 часа. Повторный разогрев не убивает токсины, которые уже накопились в блюде.
Эти простые правила помогут волгоградцам избежать отравлений на пикниках.
