МТС улучшила связь в Енисейске и селе Верхнепашино с помощью российского оборудования

Новое оборудование появилось в одном из старейших городов Сибири, чья история насчитывает более 400 лет. Енисейск привлекает туристов со всей страны своим историческим центром, который включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь даже при высоких нагрузках на сеть абоненты смогут пользоваться навигатором, отправлять фото и видео, а также узнавать о местных достопримечательностях — например, о ссылке протопопа Аввакума или уникальной коллекции Енисейского краеведческого музея.