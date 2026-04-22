МТС улучшила связь в Енисейске и селе Верхнепашино с помощью российского оборудования

МТС расширила сеть LTE в Енисейском округе Красноярского края. Благодаря запуску отечественных базовых станций «ИРТЕЯ» покрытие мобильного интернета улучшилось в Енисейске и селе Верхнепашино.
Новое оборудование появилось в одном из старейших городов Сибири, чья история насчитывает более 400 лет. Енисейск привлекает туристов со всей страны своим историческим центром, который включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь даже при высоких нагрузках на сеть абоненты смогут пользоваться навигатором, отправлять фото и видео, а также узнавать о местных достопримечательностях — например, о ссылке протопопа Аввакума или уникальной коллекции Енисейского краеведческого музея.
В селе Верхнепашино, где проживают более 2,5 тысячи человек, запуск станции также увеличил покрытие LTE. Местные жители и сотрудники лесозаготовительных предприятий получили доступ к быстрому интернету для банковских сервисов, «Госуслуг», учебы, работы, просмотра фильмов и онлайн-игр.
«С помощью отечественного оборудования мы улучшаем качество связи на карте покрытия LTE в Красноярском крае и усиливаем сеть там, где это необходимо. Жители малых и отдалённых населенных пунктов получают доступ к современным возможностям, как и жители городов и райцентров. Запуск базовых станций ИРТЕЯ — ещё один важный шаг в устранении цифрового неравенства», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
МТС реализует первый в России масштабный проект по разработке и внедрению LTE-станций отечественного производства. До 2030 года компания получит 20 тысяч таких устройств. Оборудование разработано и произведено российской компанией «ИРТЕЯ», половина акций которой принадлежит МТС. В Красноярском крае станции «ИРТЕЯ» уже работают в Богучанском, Емельяновском и Тасеевском округах, а также в Дивногорске и Назарово.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.