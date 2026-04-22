Красноярские кардиохирурги спасли годовалую девочку с редким заболеванием сердца

В Красноярске врачи федерального центра сердечно-сосудистой хирургии провели срочную операцию годовалой девочке с тяжелой формой гипертрофической кардиомиопатии — заболевания, которое чаще встречается у взрослых и может привести к внезапной смерти. Патологию выявили во время планового осмотра в поликлинике, а после дополнительного обследования в кардиоцентре врачи обнаружили критическое утолщение сердечной перегородки и выраженную недостаточность митрального клапана. Состояние ребенка оценили как жизнеугрожающее, операцию нужно было проводить безотлагательно. Как рассказал заведующий детским отделением центра Павел Теплов, такие случаи у детей встречаются редко, а времени на привлечение узких специалистов из других регионов не было. Операцию выполнили красноярские хирурги совместно с коллегами взрослого отделения. В ходе вмешательства врачи удалили избыточную ткань сердечной мышцы, чтобы восстановить нормальный кровоток. Также у ребенка выявили врожденный порок — расщепление створки митрального клапана, который был устранен во время той же операции. Операция прошла успешно, и уже на следующий день девочку перевели в палату к матери, а через неделю выписали домой.