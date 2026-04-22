Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рувики» и КФУ создадут цифровой словарь татарского языка

Проект направлен на сохранение культурного наследия.

Источник: Комсомольская правда

Отечественная интернет-энциклопедия «Рувики» совместно с Казанским федеральным университетом (КФУ) реализует проект по созданию «Цифрового этнокультурного словаря татарского языка». О запуске инициативы сообщила пресс-служба энциклопедии.

Основой для цифрового ресурса стал многотомный этнокультурный словарь. Указанное издание подготовила Учебно-научная лаборатория по лингвокультурологии и лексикографии Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. По замыслу составителей, словарь отражает взаимосвязь языка и культуры через фразеологию, пословицы, поговорки и примеры из художественной литературы.

В рамках первого этапа спецпроекта в «Рувики» перенесли два тома словаря. Удалось сохранить результаты научной работы в цифровом формате и открыть к ним доступ широкой аудитории. Пользователи получили возможность работать с материалами на татарском языке в удобной онлайн-среде.

На втором этапе команда лингвистов переведет статьи словаря на русский язык. Такое решение расширит аудиторию и позволит пользователям, не владеющим татарским, познакомиться с культурой и традициями через языковой материал.