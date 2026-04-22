В Красноярском крае пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 мая в регионе пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа.

Эта дата направлена на привлечение внимания к вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, повышение информированности населения, сохранение памяти об умерших и поддержку людей, живущих с ВИЧ.

С 12 по 17 мая в Красноярске будет работать мобильный пункт бесплатного и анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ в рамках акции «Помним тех, кого нет: заботимся о тех, кто рядом — пройди тест».

График работы мобильного пункта:

12 мая (12:00−15:00) — Театральная площадь.

13 мая (12:00−15:00) — Предмостная площадь.

13 мая (19:30−21:00) — проспект Мира, 7А.

В рамках акции будут организованы интерактивные площадки, где участники смогут получить полезную информацию и памятные призы, сообщает Минздрав края.