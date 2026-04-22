Как выросли герои проекта «Рожденные в СССР» спустя 35 лет

В эфире Радио РБК Елена Фомина рассказала о продолжении документального проекта Сергея Мирошниченко, начатого в 1990 году: режиссер на протяжении десятилетий возвращается к героям, фиксируя их взросление и изменения в обществе. В новом выпуске герои из разных городов делятся личными историями, размышляют о семье, вере и стране на фоне событий последних лет.
Проект выходит за рамки кинодокументалистики и становится хроникой эпохи: через судьбы героев раскрываются социальные и исторические трансформации, включая смену политических режимов и культурных ориентиров. Подход с возвращением к героям каждые семь лет формирует эффект долгого наблюдения, превращая фильм в инструмент коллективной памяти и анализа поколенческих изменений.