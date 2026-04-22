В городе Верещагино Пермского края завершают строительство водопровода

Строительство водопровода между улицами Пионерской и Отрадной в городе Верещагино Пермского края выполнено на 97%. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Верещагинского округа.
Специалисты уже проложили 1,7 км новых труб, построили 11 водопроводных колодцев и установили семь пожарных гидрантов. Сейчас они ведут подсыпку провалов грунта на улицах, где проложена инженерная сеть — это Садовая, Карла Маркса и Верещагинская.
«Продолжаем серьезно обновлять коммунальную инфраструктуру, чтобы было стабильно, надежно и качественно. Работа систем водоснабжения и водоотведения — одна из приоритетных задач. Уже летом этого года жители западной части города смогут подключиться к сетям с качественной водой», — сказал глава администрации Верещагинского округа Сергей Кондратьев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.