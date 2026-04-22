Шалости котят снежного барса попали на видео в Красноярском крае

Очередная экспедиция зоологов и членов Русского географического общества в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края позволила определить пол ирбисов, родившихся в прошлом году. Попутно обогатилась коллекция видеозаписей, запечатлевших сцены из жизни снежных барсов.
Наблюдения за самкой ирбиса Мусей и тремя ее десятимесячными котятами позволили определить их пол, а также собрать новые сведения о снежных барсах на северной границе заповедника.
Как выяснилось, самка муштрует двоих мальчиков и девочку. Все котята имеют характерные пятна на шкуре, и это позволит специалистам составить индивидуальные документы для молодых барсов, чтобы более эффективно продолжать дистанционное наблюдение за ними, рассказали в научном отделе заповедника.
К самостоятельной жизни нынешние котята перейдут не раньше чем через полгода. А пока они следуют за мамой Мусей как привязанные, усваивая навыки охоты и выживания. И все же, как и все малыши-хищники в этом возрасте, они между делом много играют, наскакивая друг на друга и хватая что ни попадя.
Один из сотни фоторегистраторов, установленных на охраняемой территории, зафиксировал забавы подрастающих ирбисов. При этом сама камера едва не стала жертвой их здорового любопытства.
Справка «РГ».
По данным на март этого года, в Саяно-Шушенском заповеднике живут 18 снежных барсов (они же снежные леопарды). Это семь взрослых самок, пять самцов и шесть котят 2025 года рождения. Хотя еще несколько лет назад группировка ирбиса была на грани вымирания, сейчас эксперты называют ее устойчивой и самовоспроизводящейся.