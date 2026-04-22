Калининградцев и гостей города приглашают бесплатно посмотреть правильное кино

Фестиваль проходит в историко-художественном музее.

Источник: Клопс.ru

С 22 по 28 апреля в Калининграде проходит VI Международный фестиваль правильного кино. Основной площадкой выступает областной историко-художественный музей. О программе фестиваля рассказали организаторы.

Запланировано три бесплатных кинопоказа. Все сеансы пройдут в конференц-зале музея на втором этаже. Вход свободный.

22 апреля.

В 12:30 зрителям покажут фильм «Высокое небо Аллы Дюмениль»12+ режиссёра Дениса Чуваева. Картина рассказывает о судьбе Аллы Дюмениль (урождённой Аллы Басиной) — участницы французского Сопротивления и одной из наиболее высокопоставленных женщин-военнослужащих во Франции времён Второй мировой войны.

В этот же день в 15:00 состоится показ фильма «Нахимовцы. Янтарный берег»12+, снятого Дмитрием Губаревым. В центре сюжета — подросток Егор, который переезжает из Санкт-Петербурга в Калининград и поступает в нахимовское училище, где пытается завоевать авторитет среди сверстников.

23 апреля.

В 12:30 стартует показ документального фильма «Крым индустриальный»12+, который снял режиссёр Игорь Китаев. Лента посвящена развитию промышленности полуострова после 2014 года, обновлению предприятий и созданию новых производств.

Международный фестиваль правильного кино существует с 2022 года. В 2024 он получил международный статус. За всё время проведения фестиваля зрителям представили около 221 фильма. Показы прошли в 77 регионах России, а общая аудитория превысила 516 тысяч человек.

