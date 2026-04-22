Число жителей за чертой бедности в Нижегородской области упало до 5,4%

Уровень бедности в Нижегородской области составил 5,4%, что оказалось значительно ниже прогнозного показателя Минтруда РФ в 7%. Об этом сообщили в Max-канале «ProЧеловека в Нижегородской области». Достичь таких результатов во многом удалось благодаря реализации программы социальных контрактов.
С 2020 года в регионе было заключено около 60 тысяч соцконтрактов, причем более половины из них приходятся на многодетные семьи. По этому показателю Нижегородская область входит в число двух лучших регионов России. Также введено отдельное направление для участников СВО и их близких: при заключении контракта для данной категории граждан критерий уровня дохода не учитывается.
Наиболее востребованным видом поддержки остается выделение 350 тысяч рублей на открытие собственного дела. Перед запуском бизнеса кандидаты проходят обучение основам предпринимательства в центре «Мой бизнес». Такой комплексный подход повышает шансы на успешное заключение социального контракта и долгосрочное развитие своего дела.
Ранее сообщалось, что задолженность по кредитам жителей Нижегородской области составила 3,66%.