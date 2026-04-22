Обнаружено сходство земного и космического железа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами из других учреждений впервые обнаружили в одной породе с самородным железом две фазы, ранее считавшиеся типичными для железных метеоритов. Исследование показывает, что в верхних слоях коры Земли могут складываться условия, благоприятные для формирования «космических» соединений, сообщили в пресс-службе СПбГУ.
«Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета, Института геологии алмаза и благородных металлов и Университета имени Бен Гуриона впервые выявили два типичных для железных метеоритов бескислородных соединения — хаксонит и уакитит — в породах верхней части земной коры. Оба вещества присутствуют в виде микроскопических (микронных) вкраплений в ассоциации с самородным железом. Интересно, что уакитит был открыт совсем недавно другими российскими исследователями в железном метеорите», — говорится в сообщении.
Уточняется, что самородное железо было найдено на Земле еще в XIX веке на острове Диско. Однако долгое время ученые полагали, что в верхних геосферах планеты нет условий для появления его «космических» спутников, обычных для железных метеоритов. Находки таких веществ почти всегда трактовали как признак внеземного происхождения образцов.
По данным пресс-службы, хаксонит (карбид железа и никеля) ученые обнаружили в Норильском рудном районе. Это вещество выглядит как бело-желтые блестящие игольчатые кристаллы, сросшиеся с самородным железом, — именно такие структуры оно формирует в железных метеоритах. Вторую фазу — уакитит (нитрид ванадия) — нашли в породах формации Хатрурим в Израиле. Там она встречается в виде золотисто-желтых мелких зерен среди кристаллов самородного железа, шрейберзита (фосфида железа), троилита (сульфида железа) и добреелита (сульфида хрома).
Ученые провели анализ ассоциации земного самородного железа и железных метеоритов и отметили их значительное сходство. Исходя из этого они предположили, что условия формирования самородного железа на нашей планете и как минимум некоторых железных метеоритов совпадают.
«Интерес к фазам, слагающим богатые железом метеориты и астероиды, резко вырос в последние годы в связи с недавно запущенной миссией NASA “Психея”. Это программа, в рамках которой специалисты будут изучать химический и вещественный состав одноименного богатого металлом астероида. Сейчас крайне важно понять, какие минеральные фазы могут там присутствовать и какие условия нужны для их формирования, поскольку космический аппарат оснащен лишь набором приборов дистанционного зондирования, что ограничивает возможность детально анализировать вещество Психеи», — привели в пресс-службе слова доцента кафедры минералогии СПбГУ Олега Верещагина.