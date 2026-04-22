В Красноярском крае сеть LTE улучшают российскими базовыми станциями

Новую базовую станцию стандарта LTE отечественного производства компания МТС установила в Енисейске — одном из старейших городов Сибири, возраст которого превышает 400 лет. Исторический центр города, внесённый в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО с купеческими особняками и барочными церквями, ежегодно привлекает туристов. Теперь даже при высоких нагрузках абоненты смогут пользоваться навигаторами, отправлять фото и видео, а также находить в интернете информацию о городских легендах — от ссылки протопопа Аввакума до уникальной коллекции предметов быта коренных народов Севера в Енисейском краеведческом музее.
Кроме того, благодаря запуску оборудования в селе Верхнепашино увеличилось покрытие LTE и улучшилось качество связи для более чем 2,5 тысячи местных жителей и работников лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий. Сельчане смогут на высокой скорости пользоваться банковскими сервисами, «Госуслугами», находить информацию для учёбы и работы, смотреть фильмы и играть в онлайн-игры.
Отметим, что компания реализует первый в России масштабный проект по разработке, производству и эксплуатации базовых станций LTE отечественного производства. До 2030 года она получит в свою сеть 20 тысяч станций «ИРТЕЯ». В Красноярском крае такие станции уже работают в Богучанском, Емельяновском и Тасеевском округах, а также в Дивногорске и Назарово.
«С помощью отечественного оборудования мы улучшаем качество связи на карте покрытия LTE в Красноярском крае и усиливаем сеть там, где это необходимо. Жители малых и отдалённых населённых пунктов получают доступ к современным возможностям, как и жители городов и райцентров. Запуск базовых станций российского производства — ещё один важный шаг в устранении цифрового неравенства», — прокомментировал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.