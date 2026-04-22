В Красноярске почти половина гарантийных дорог не прошла проверку качества

В Красноярске завершают проверку гарантийных дорог, работы на которых выполнили в рамках нацпроектов в 2021—2024 годах.
Как рассказал и.о. замруководителя по производству УДИБ Роман Опарин, всего в текущем году на гарантии находится 230 объектов, после их обследования по 120 выдали замечания. Были составлены акты со всеми выявленными дефектами, с подрядными организациями ведется работа по их устранению в установленный срок.
Накануне специалисты обследовали дорогу на улице Мате Залки, которую в 2024 году отремонтировала компания ООО «ССК». На двух участках поменяли бортовые камни, уложил новый асфальт и привел в нормативное состояние парковочные карманы. Но проверяющие установили, что на повороте с проспекта Комсомольский на улицу Мате Залки появились ямы глубиной 7−8 см, которых не было еще год назад. Сейчас автомобилисты вынуждены поворачивать по одной из двух существующих полос. Также обнаружили выбоины поменьше, локальное выкрашивание асфальта и разрушение вдоль шва.
Выявленные на улице Мате Залки недочеты обещают устранить до 15 мая.
«На качество выполненных работ может влиять много факторов — от нагрузки от транспортных средств до погодных условий. Подрядчикам изначально не выгодно делать плохой ремонт, ведь в течение следующих 5 лет все недочеты придется устранять уже за свой счет. Наша компания дорожит своей репутацией, поэтому всё будет сделано вовремя. К работам приступим, как только позволит погода», — рассказал гендиректор ООО «ССК» Сергей Мартынов.
Напомним, если подрядные организации уклоняются от исполнения гарантийных обязательств, то заказчик проводит претензионную работу, в том числе обращается в суд.
