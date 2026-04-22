В Красноярске почти половина гарантийных дорог не прошла проверку качества

Накануне специалисты обследовали дорогу на улице Мате Залки, которую в 2024 году отремонтировала компания ООО «ССК». На двух участках поменяли бортовые камни, уложил новый асфальт и привел в нормативное состояние парковочные карманы. Но проверяющие установили, что на повороте с проспекта Комсомольский на улицу Мате Залки появились ямы глубиной 7−8 см, которых не было еще год назад. Сейчас автомобилисты вынуждены поворачивать по одной из двух существующих полос. Также обнаружили выбоины поменьше, локальное выкрашивание асфальта и разрушение вдоль шва.