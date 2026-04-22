В Волгоградской области 5421 родитель получил детские пособия

В марте 2026 года тысячи семей в Волгограде и Волгоградской области получили существенную поддержку в виде детских пособий. Выплаты помогли 5421 родителю, которые воспитывают 7032 ребенка в возрасте от 0 до 16 (18) лет, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат. Для 62 детей это пособие назначили впервые, что свидетельствует о расширении охвата государственной помощи.