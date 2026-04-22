В Воронеже состоялся концерт «Шедевры фортепианной классики»

В большом зале Воронежской специальной музыкальной школы 20 апреля состоялся концерт «Шедевры фортепианной классики» (6+), на котором преподаватели фортепианного отделения выступили на сцене с произведениями русской и зарубежной классики.
Воронежская специальная музыкальная школа — это уникальное учебное заведение, одна из 12 подобных школ в России. Она была создана в 1985 году в результате реорганизации старейшей музыкальной школы Воронежа. Её главная особенность в том, что одарённые дети здесь получают не только музыкальное, но и полноценное общее образование в одном месте.
Преподаватели этого учебного заведения — настоящие профессионалы. Среди них — как заслуженные работники культуры Воронежской области, так и Российской Федерации.
Музыкальный вечер начался с выступления Надежды Тычининой, которая исполнила произведение Петра Чайковского «Февраль. Масленица».
Брюан «Романс» для английского рожка и фортепиано исполнили Борис Чепрасов и Анастасия Браславская. Выступление не ограничилось игрой на фортепиано, звучал также и духовой инструмент.
«Мне очень нравится классическая музыка. Я люблю клавишные и духовые инструменты больше всего, поэтому был приятно удивлен, услышав дуэт Чепрасова и Браславской», — поделился зритель Егор Бурцев.
В программу также вошли следующие сочинения: три вальса Ф. Шопена (h-moll, As-dur, B-dur); фрагменты из Концертной сюиты Ж. Бизе «Кармен» — Сегедилья и Хабанера в обработке А. Бубельникова; «Пляска смерти» К. Сен-Санса; «Ямайская румба» А. Бенджамина; Этюд ор. 8 № 12 «Революционный»; Прелюдия cis-moll С. Рахманинова; Каприччио ор. 116 № 3 И. Брамса; Сказка ор. 20 № 1 Н. Метнера.
Финальные ноты концерта прозвучали в исполнении Анны Шевцовой, которая также выступала с композицией «Марчелло Адажио из концерта ре минор» И. Баха. Преподаватель вместе с коллегой Юлией Улыбкиной завершили мероприятие известным «Танцем феи Драже», «Трепак» Петра Чайковского.