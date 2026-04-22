В Воронеже состоялся концерт «Шедевры фортепианной классики»

Воронежская специальная музыкальная школа — это уникальное учебное заведение, одна из 12 подобных школ в России. Она была создана в 1985 году в результате реорганизации старейшей музыкальной школы Воронежа. Её главная особенность в том, что одарённые дети здесь получают не только музыкальное, но и полноценное общее образование в одном месте.