В России разработали анализатор скорости оседания эритроцитов по крови

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Отечественный прибор для одного из самых массовых и обязательных анализов для выявления воспалительных процессов — скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по крови — разработали в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского технопарка «Академпарк».
СОЭ входит в стандартный общий анализ крови и требуется практически каждой клинико-диагностической лаборатории. Однако значительная часть лабораторий — особенно небольших и средних — не может позволить себе купить готовый анализатор. Существующие на рынке приборы стоят в несколько раз выше их бюджета. В результате лаборатории вынуждены либо проводить анализ вручную (долго, с высокой вероятностью ошибки), либо отправлять образцы в централизованные лаборатории. Второй вариант добавляет время, логистические риски и увеличивает конечную стоимость анализа для пациента.
«Уже создан опытный образец прибора. Сформирован пул лабораторий, готовых к пилотному запуску. Алгоритмы прибора прошли успешную апробацию в клинико-диагностическом центре Алтайского края», — говорится в сообщении.
Планируется, что при цене значительно ниже средней по рынку прибор нисколько не будет уступать аналогам в надежности и качестве. Это стало возможным благодаря оригинальным инженерным решениям: простой конструкции, использованию доступных, неспециализированных комплектующих и отсутствию привязки к «фирменным» расходникам. Разработчиками прибора выступают ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ), МГУ, ФИЦ Биотехнологии РАН. Стартап вошел в число победителей акселератора «А:СТАРТ» в Бизнес-инкубаторе Академпарка.