Пять приусадебных участков и один мост затопило в Нижегородской области 21 апреля

Источник: Живем в Нижнем

Пять приусадебных территорий и один мост затопило в Нижегородской области 21 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Участки оказались под водой в рабочем поселке Красные Баки. Мост затопило в Починковском округе между селом Дивеев Усад и деревней Василевка.

На данный момент в Нижегородской области остаются затопленными 80 приусадебных территорий, 12 мостов и восемь автомобильных дорог. К счастью, в результате паводка никто не погиб и не пострадал. Сотрудники МЧС продолжают держать ситуацию на контроле.

Напомним, провал произошел на набережной у Шуховской башни в Дзержинске из-за паводка. Специалисты обследуют место обрушения.