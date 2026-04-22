Пять приусадебных участков и один мост затопило в Нижегородской области 21 апреля

Пять приусадебных территорий и один мост затопило в Нижегородской области 21 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Участки оказались под водой в рабочем поселке Красные Баки. Мост затопило в Починковском округе между селом Дивеев Усад и деревней Василевка.
На данный момент в Нижегородской области остаются затопленными 80 приусадебных территорий, 12 мостов и восемь автомобильных дорог. К счастью, в результате паводка никто не погиб и не пострадал. Сотрудники МЧС продолжают держать ситуацию на контроле.
Напомним, провал произошел на набережной у Шуховской башни в Дзержинске из-за паводка. Специалисты обследуют место обрушения.