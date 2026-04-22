На берегу реки Ашкадар в Стерлитамаке волонтеры собрали 100 мешков мусора

Жители Стерлитамака приняли участие в экологическом субботнике на берегу реки Ашкадар, который состоялся при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Они собрали 100 мешков мусора, сообщили в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан.
К мероприятию присоединились учащиеся Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума и Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий, сотрудники «Башкирской содовой компании», представители местного территориального управления министерства природопользования и экологии региона и специалисты городской администрации. Общими усилиями они расчистили 500 м прибрежной полосы. Подчеркивается, что субботник состоялся в рамках всероссийских акций «Вода России» и «Выбираю чистый воздух».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.