Красноярский край занимает третье место в стране по числу библиотек

Красноярский край занимает третье место в России по числу библиотек — за книгами читатели приходят в 1136 учреждений. Такими цифрами поделились специалисты Красноярскстата.
На полках красноярских библиотек стоят 18 миллионов книг и документов. В учреждения записаны 1,4 миллиона человек.
В регионах Енисейской Сибири ситуация следующая: в Хакасии 210 библиотек, а в Туве — 173.
