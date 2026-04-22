Трагические судьбы. Что известно о пермской ветви родственников Ленина

22 апреля 2026 года исполнилось 156 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Вождя революции нет с нами больше века, но его имя, дела, связанные с ним события и люди по-прежнему вызывают живой интерес. Особенно, когда речь идёт о родственниках Ильича. Когда в архивах нашли информацию о жизни дедушки, двоюродных братьев и сестер Ленина в Перми, это привлекло внимание историков, краеведов и жителей региона.
О дедушке умалчивали.
Биографией Ленина занимались лучшие историки страны, но о его дедушке Александре Бланке умалчивали. Ленин должен был быть безупречен, поэтому всё лишнее отсекали. Тем ценнее та информация, что сохранилась. Согласно документам Госархива Пермского края, в 1841 году дед Владимира Ленина врач-хирург Александр Дмитриевич Бланк был направлен на службу в Пермь. Приехал он с шестью детьми и заселился в Дом губернатора на углу улиц Сибирской и Екатерининской. На тот момент в здании располагались казённые квартиры для сотрудников пермской мужской гимназии. Здание до сих пор стоит, его отреставрировали к 300-летнему юбилею Перми в 2023 году.
Дед Владимира Ленина работал инспектором врачебной управы, врачом при местной мужской гимназии и уездном училище. В 1843 году Бланк был переведён врачом на Юговской завод, а в 1845 году в Златоустовский госпиталь. Через два года он уволился и уехал в Казань.
«В гимназии Александр Бланк трудился, скорее, по совместительству, основное внимание уделял работе на Юговском заводе. Он ярко себя проявил на этом поприще. Исследовал местные родники и источники, изучал химический состав и целебные свойства воды и грязи, применял их в лечении больных. По сути, популяризировал в губернии бальнеологию (раздел медицины, изучающий лечебные свойства минеральных вод, грязей и газов — прим. ред.)», — рассказала aif.perm.ru краевед-исследователь Милана Фёдорова.
Вышли замуж за пермяков.
После отъезда Бланка в Перми остались три его дочери — тёти Владимира Ленина — Анна, Любовь и Екатерина. Все вышли замуж, у всех были дети. Многие из них служили на благо общества, у многих из них жизнь оборвалась трагически.
Анна стала женой учителя гимназии Ивана Веретенникова. Их дочь Анна Ивановна блестяще окончила женские высшие медицинские курсы. Работала в глубинке уездным доктором, ютилась в маленькой комнатушке в избе, помогала больным деньгами из своего жалованья, когда тем нечем было платить за лекарства. Умерла в 32 года от туберкулёза.
Любовь Бланк в браке с чиновником Александром Ардашевым родила сына Виктора. У него была нотариальная контора в Екатеринбурге. Интересно, что памятник Ленину на площади 1905 года рукой указывает как раз на здание, где располагалась контора двоюродного брата вождя мирового пролетариата. Взглядов своего родственника Ардашевы не разделяли. Виктор состоял в партии кадетов, большевики расстреляли его в 1918 году. Дело рассматривал Сергей Юровский, участник расстрела царской семьи. В дальнейшую судьбу Ардашевых вмешался уже сам Ленин, и больше их не трогали.
«Мужем Екатерины Бланк стал преподаватель математики Андрей Залежский. Детей у них было много, один из них — Владимир, двоюродный брат Ленина — окончил гимназию и уехал в Казань. Другой сын — Александр — работал земским врачом в Чердыни, писал научные труды по хирургии. На весь Чердынский уезд было два врача, Залежский стал третьим. Он уделял много внимания профилактике, рассказывал о гигиене, санитарии и вакцинации, к которой крестьяне относились с опаской. Пользовался огромным уважением жителей, и ещё недавно на заброшенном здании амбулатории висела табличка с информацией, что здесь служил двоюродный брат Ленина Александр Залежский», — рассказала Милана Фёдорова.
Остался ли кто-то?
Таким образом, у Ленина было много родственников в Прикамье, но информации, живут ли сейчас в Перми потомки Бланка, у краеведа нет. Сам Ленин в Перми не бывал, но в 1919 году в город прибыл пароход «Красная звезда» с амбассадорами новой власти во главе с революционером Вячеславом Молотовым и женой Ленина Надеждой Крупской. Тогда на митинг с её участием собрались 6 тысяч человек. Второй раз Крупская приезжала в Пермь в 1928 году. В сопровождении младшей сестры Ленина Марии Ильиничны Ульяновой Крупская побывала на «Мотовилихинских заводах» и в школах.
«Темы, связанные с Владимиром Лениным, вызывают интерес. В Перми есть экскурсионные маршруты, на которых туристов в пространстве города знакомят с историями, связанными с семьёй вождя революции. Их пример говорит, что в жизни любой исторической личности важную роль играет не только время, проведённое в столице, но и в глубинке. Стать личностью и самореализоваться можно везде, независимо от того, где ты живешь», — резюмировала Милана Фёдорова.