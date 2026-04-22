Трагические судьбы. Что известно о пермской ветви родственников Ленина

Таким образом, у Ленина было много родственников в Прикамье, но информации, живут ли сейчас в Перми потомки Бланка, у краеведа нет. Сам Ленин в Перми не бывал, но в 1919 году в город прибыл пароход «Красная звезда» с амбассадорами новой власти во главе с революционером Вячеславом Молотовым и женой Ленина Надеждой Крупской. Тогда на митинг с её участием собрались 6 тысяч человек. Второй раз Крупская приезжала в Пермь в 1928 году. В сопровождении младшей сестры Ленина Марии Ильиничны Ульяновой Крупская побывала на «Мотовилихинских заводах» и в школах.