Игорь Кобзев: Ворончихина не исключает своего участия в следующей Паралимпиаде

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лично поздравил горнолыжницу Варвару Ворончихину с триумфом на 14 Зимних Паралимпийских играх в Италии. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Знаю, что визит короткий, но хочу лично поздравить и поблагодарить за триумфальное выступление на Паралимпийских играх. Это большой трамплин, теперь тебя знают не только в Иркутской области, но и во всей стране, и в мире, — сказал Игорь Кобзев спортсменке.
Глава региона передал слова благодарности родным и близким чемпионки, а также пообещал поддержку в развитии горнолыжного спорта в Байкальске. В ближайшее время власти определят планы по укреплению материально-технической базы.
Сама Варвара Ворончихина поблагодарила земляков за поддержку.
— Я не ожидала, что будет столько людей, которые меня поддерживают и пишут. И из Байкальска, и из Иркутска, и вообще со всей страны. Безумно благодарна, для нас это действительно очень ценно, — поделилась спортсменка.
На встрече присутствовал и первый тренер чемпионки, заслуженный тренер России Юрий Пешков. Он отметил, что всегда верил в свою воспитанницу. Кстати, КП-Иркутск удалось связаться с ним и узнать о детстве Варвары. Напомним, на Играх в Италии она завоевала четыре награды: два золота, серебро и бронзу.
Сейчас в планах у сибирячки отдых. Однако стало известно, что она не исключает своего участия в следующей Паралимпиаде.