От целенаправленной атаки дрона ВСУ в Белгороде погиб человек, еще один ранен

В Белгороде в результате целенаправленного удара ВСУ погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В момент удара двое рабочих находились на крыше коммерческого здания, где устраняли повреждения от атаки БПЛА 17 апреля. Беспилотник ударил по одному из них — от полученных травм мирный житель скончался на месте. Второго пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода с осколочными ранениями головы, предплечья и травматической ампутацией пальца руки.

17 апреля Белгородская область подверглась массированной атаке БПЛА. Удар беспилотника в облцентре привел к повреждению кровли коммерческого здания и остекления в многоквартирном доме. Кроме того, осколками был посечен легковой автомобиль.

