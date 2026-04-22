В Успенском районе Краснодарского края высадят более тысячи деревьев

Более 1 тыс. деревьев укоренят на территории Успенского района Краснодарского края в ходе реализации акции «Сад памяти». Ее проводят в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении образованием администрации Успенского района.
«Радует, что акция проводится на территории каждой школы района, участниками становятся молодые люди, родственники которых в настоящее время защищают нашу страну в зоне проведения специальной военной операции. Это не только возрождение зеленых насаждений, но и символ памяти и преемственности поколений», — подчеркнул начальник управления образования администрации Успенского района Андрей Ткачев.
В этом году эколого-патриотическая акция «Сад памяти» приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной воины. Также впервые в рамках мероприятий деревья высаживают в память o жертвах геноцида советского народа в годы войны. Напомним, присоединиться к мероприятию и посадить дерево в честь своего героя может любой желающий. Более подробная информация размещена на официальном сайте акции.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.