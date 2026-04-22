В Успенском районе Краснодарского края высадят более тысячи деревьев

В этом году эколого-патриотическая акция «Сад памяти» приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной воины. Также впервые в рамках мероприятий деревья высаживают в память o жертвах геноцида советского народа в годы войны. Напомним, присоединиться к мероприятию и посадить дерево в честь своего героя может любой желающий. Более подробная информация размещена на официальном сайте акции.