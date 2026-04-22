Экс-оператора Кунгурской пещеры лишили права собственности на экскурсионную тропу

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, экскурсионная тропа не является самостоятельным объектом недвижимости, а является лишь элементом благоустройства и представляет собой обслуживающую функцию по отношению к Кунгурской ледяной пещере. Помимо этого, экскурсионная тропа расположена на участке недр и фактически является его составной частью, в связи с чем не обладает признаками свободной оборотоспособности и не может отчуждаться в пользу третьих лиц. Все это было изложено в иске прокуратуры, который удовлетворил суд.