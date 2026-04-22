В Калининграде пройдут лекции и занятия с неврологами для пожилых людей

В Калининграде на занятия приглашают людей 50+. Уникальный проект, направленный на поддержку и улучшение когнитивных функций у пожилых, стартует в Калининграде 23 апреля, сообщает региональный минздрав.
Отмечается, что продолжительность проекта составит 1 год.
В программе лекции от врачей-неврологов, главного внештатного специалиста по гериатрии, психиатров, нейропсихологов и других специалистов. Также — очные занятия каждую неделю и занятия на онлайн-платформе.
Первое занятие состоится 23 апреля в 17:00 в конференц-зале собора Христа Спасителя (или в удобном для вас онлайн-режиме). Участники смогут заниматься как в группе, так и самостоятельно, получая задания на каждый день.
Принять участие можно по предварительной записи по телефону врача-психолога и логопеда Областной клинической больницы 8−951−589−91−23 (Анна Валерьевна).