В Республике Марий Эл отремонтируют мост через реку Куршу

Мост через реку Куршу на территории Республики Марий Эл приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Марийскавтодоре».
Ранее специалисты обустроили три опоры сооружения, а теперь готовятся к монтажу балок пролетного строения. Работы планируется завершить до 9 ноября 2026 года. На период ремонта организовали временную переправу и ввели ограничение скорости.
Подчеркивается, что в этом сезоне предусмотрено обновить трассу Петъял — Учейкино — Пинжан Кукмор. Маршрут ведет к школе, Дому культуры, спортивной площадке, МФЦ, а также к источникам Серафима Саровского и Смоленской Божьей Матери.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.