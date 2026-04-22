В Казани открыли отремонтированный детский сад № 302 «Шаян»

Детский сад № 302 «Шаян» в Казани открыли после капитального ремонта, сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Работы провели по национальному проекту «Семья».
Учреждение модернизировали впервые за 53 года. Специалисты обновили кровлю, инженерные коммуникации и отделку внутренних помещений. Также в детский сад приобрели современную мультипликационную студию, а на прилегающей территории расположили 11 детских площадок и спортивную зону.
«За последние 10 лет нам удалось отремонтировать 75 детских садов. Конечно, есть большое желание увеличить это число», — отметил мэр города Ильсур Метшин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.