Студент ИРНИТУ Илья Каймонов занял второе место на региональном этапе конкурса «Китайский язык — это мост»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Улан-Удэ на площадке Института Конфуция Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова состоялся региональный отборочный тур всероссийского этапа 25-го всемирного конкурса для студентов «Китайский язык — это мост».
Участниками стали 11 студентов вузов, находящихся в пределах Иркутского консульского округа. Они боролись за право выступать за округ на всероссийском уровне. На окружном этапе ИРНИТУ представили три студента Байкальского института БРИКС: Дмитрий Аксёнов, Александра Иванова и Илья Каймонов.
Почетный гость мероприятия — генеральный консул КНР в Иркутске госпожа Лю Юй в приветственной речи подчеркнула важность изучения китайского языка:
«Язык — это лучший ключ для понимания страны. Китайский язык является кристаллизацией богатой и глубокой истории и культуры. Его знание дает возможность прикоснуться к развитию КНР. Сегодня Китай и Россия — это добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры».
В этом году тема регионального конкурса — «Один мир — одна семья». Отборочный тур проходил в четыре этапа: подготовленное монологическое высказывание, высказывание-экспромт, лингвострановедческая викторина и творческое выступление с китайской спецификой. Все участники продемонстрировали не только отличное владение языком и навыки ораторского искусства, а также оригинальный и творческий подход к выполнению заданий.
Студент БИ БРИКС Илья Каймонов успешно справился со всеми заданиями и занял второе место. Особое впечатление на жюри произвёл его творческий номер — исполнение песни на китайском языке.
«Я участвую в конкурсе уже второй раз, поэтому хорошо прочувствовал, что “Китайский язык — это мост”. В Улан-Удэ собрались ребята из разных городов — каждый настроен серьёзно, каждый хочет показать максимум. Когда выходишь на сцену, члены жюри, зрители, другие участники внимательно слушают каждое слово, и от этого дыхание перехватывает. Приходилось преодолевать волнение, но именно эта четырёхступенчатая проверка на прочность позволила мне стать гораздо увереннее. Теперь я знаю, что справлюсь с любым другим вызовом», — поделился впечатлениями Илья Каймонов.
Нужно отметить, что высокий уровень владения китайским языком открывает перед студентами широкие возможности для международного сотрудничества, участия в совместных образовательных программах и построения карьеры в компаниях, работающих с Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
СПРАВКА: Международный конкурс для студентов «Китайский язык — это мост» проводится по инициативе министерства образования КНР. За свою 25-летнюю историю масштабный проект привлек к участию в зарубежных отборочных этапах более 1,8 млн молодых людей из более чем 160 стран и регионов, собрал сотни миллионов зрителей по всему земному шару.
Организаторы регионального отборочного тура конкурса «Китайский язык — это мост»: Центр международных языковых обменов и сотрудничества при министерстве образования КНР, Генеральное консульство КНР в Иркутске, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова и научно-образовательный центр "Институт Конфуция БГУ.
Информацию подготовила студентка Байкальского института БРИКС Марина Михайлова.
Фото предоставила Марина Михайлова.