Умер музыкант и основатель группы Traffic Дэйв Мейсон

Причина смерти официально не называется. Известно, что в прошлом году Мейсон был вынужден отменить гастрольный тур из-за проблем со здоровьем.
В 2004 году Дэйв Мейсон был включен в Зал славы рок-н-ролла в составе оригинального коллектива Traffic. Музыкант прославился как автор таких классических композиций, как Feelin" Alright и Hole in My Shoe.
Несмотря на непростые отношения внутри группы, он внес значительный вклад в создание первых двух альбомов — Mr. Fantasy (1967) и Traffic (1968). Дэйв Мейсон также был востребованным сессионным гитаристом.
В 1968 году он принял участие в записи альбома Beggars Banquet группы Rolling Stones и пластинки Джими Хендрикса Electric Ladyland. В частности, именно Мейсон исполнил партию 12-струнной акустической гитары в песне All Along the Watchtower.