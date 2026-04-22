Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер музыкант и основатель группы Traffic Дэйв Мейсон

Британский музыкант, один из основателей рок-группы Traffic, Дэйв Мейсон, скончался в возрасте 79 лет. Об этом 21 апреля сообщил официальный представитель артиста газете Variety.

Источник: Известия

Причина смерти официально не называется. Известно, что в прошлом году Мейсон был вынужден отменить гастрольный тур из-за проблем со здоровьем.

В 2004 году Дэйв Мейсон был включен в Зал славы рок-н-ролла в составе оригинального коллектива Traffic. Музыкант прославился как автор таких классических композиций, как Feelin" Alright и Hole in My Shoe.

Несмотря на непростые отношения внутри группы, он внес значительный вклад в создание первых двух альбомов — Mr. Fantasy (1967) и Traffic (1968). Дэйв Мейсон также был востребованным сессионным гитаристом.

В 1968 году он принял участие в записи альбома Beggars Banquet группы Rolling Stones и пластинки Джими Хендрикса Electric Ladyland. В частности, именно Мейсон исполнил партию 12-струнной акустической гитары в песне All Along the Watchtower.