Изданную 130 лет назад книгу продают в Воронеже по цене квартиры

Раритетную книгу продают в Воронеже за 3,4 млн рублей. Товар появился на популярном сайте бесплатных объявлений.
Книга вышла в свет в 1896 году под авторством Константина Батюшкова. Она содержит детские рассказы о земной жизни Иисуса Христа, которые сопровождаются иллюстрациями.
«Книга досталась мне по наследству от бабушки», — поделилась автор объявления Ольга.
Продавец не исключает возможности торга с покупателем. Сейчас цена книги снижена на 600 тысяч рублей. Изначальная стоимость товара составляла 4 млн рублей.