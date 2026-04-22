В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края временно ограничат движение через ж/д переезд

23 и 24 апреля движение автотранспорта через железнодорожные переезды в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края будет временно ограничено.
В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных переездах в посёлке городского типа Нижний Ингаш пропуск автотранспорта будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме:
на пересечении с улицей Железнодорожная — 23 апреля с 06:00 до 18:00; на пересечении с федеральной трассой Р-255 «Сибирь» на выезде из посёлка Нижний Ингаш — 23 апреля с 06:00 до 18:00 и 24 апреля с 08:00 до 18:00.
ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.