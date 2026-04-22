Люлин посетил региональный центр адаптивных видов спорта в Дзержинске

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и представители Совета Федерации РФ посетили с рабочим визитом центр адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске. Об этом спикер регионального парламента сообщил в своем MAX-канале.
Как отметил Евгений Люлин, центр «Парус» является флагманом для всей страны по адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Эта площадка особенно актуальна для участников специальной военной операции.
«Вместе с Дмитрием Кабайло презентовали гостям региональную программу “Карта возможностей” с отмеченными на ней объектами спорта, доступными для бесплатных тренировок людям с ОВЗ, участникам СВО и членам их семей. Пока программа работает в тестовом режиме, но я уверен, что она принесет результат и вскоре заработает по всей области. Конечно, есть и сложности. В спортивной медицине не хватает врачей. Спортивные федерации неохотно поддерживают любительские лиги. А сложная система допуска на соревнования и включения в сборную участников СВО, которые ранее спортом не занимались, сильно снижает мотивацию. Такого быть не должно, ведь для них даже небольшой результат в спорте — это уже победа», — подчеркнул председатель Законодательного собрания.
По итогам встречи вопросы будут доработаны с экспертами для подготовки конкретных предложений на федеральный уровень.
«Коллеги из Совфеда обещали нас поддержать», — подытожил Люлин.
Напомним, что более 1000 ветеранов СВО и членов их семей участвуют в спортивной жизни Нижегородской области.